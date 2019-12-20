قطع طرقات في لبنان احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة

المصدر: د ب ا

قطع عدد من المحتجين الطرقات صباح اليوم الجمعة في بعض المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوب بيروت احتجاجاً على تكليف حسان دياب بتشكيل حكومة.

وقطع المحتجون الطرق الفرعية والرئيسية في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، التي شهدت ليلا مسيرات وقطع طرق واحتجاجات على تكليف حسان دياب لتأليف الحكومة، وأقفلت معظم المؤسسات التربوية أبوابها أمام الطلاب.

وتمكنت عناصر الجيش من فتح الطريق البحرية أمام حركة المرور وكذلك بعض الطرق الداخلية في طرابلس.

وقطع عدد من المحتجين طريق عام البيرة – القبيات ( شمال لبنان) بالسيارات والعوائق.

كما قطع عدد من المحتجين اوتوستراد الناعمة وأوتوستراد الجية جنوب بيروت.

وعمد محتجون منذ ليل أمس على إقفال العديد من الطرقات في (سعدنايل، تعلبايا، المرج، المصنع، قب الياس، مكسة، جديتا واوتستراد زحلة)، شرق لبنان، بالسواتر الترابية والحجارة والعوائق الحديدية، ولا تزال مقفلة.

وعمد محتجون إلى قطع العديد من الطرقات في البقاع الغربي (شرق لبنان).

وكان قد تم مساء أمس الخميس تكليف حسان دياب تشكيل حكومة جديدة بعد استشارات نيابية ملزمة أجراها رئيس الجمهورية مع النواب وحاز الرئيس المكلف 69 صوتاً من أصوات النواب، وامتنع خلالها 42 نائباً عن تسمية أحد لتشكيل الحكومة، من بينهم كتلة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري النيابية.

ويشهد لبنان منذ 17 اكتوبر احتجاجات للمطالبة بتشكيل حكومة انقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع الى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكد المحتجون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

واستقال رئيس الحكومة سعد الحريري وحكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوباً مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاماً بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية.