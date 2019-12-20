قرقاش: قوة محور الرياض - القاهرة ضرورية لكل العرب

المصدر: دبي، القاهرة - البيان، وكالات

أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه في ظل الاختراقات الإقليمية فإن قوة محور الرياض والقاهرة ضرورية لكل العرب.

وكتب معالي الدكتور أنور قرقاش، في تغريدة على «تويتر»: «رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وردّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يتجاوز في أهميته العلاقات الثنائية بين البلدين بل يأتي تأكيداً وترسيخاً للتعاون بين محوري العمل العربي المشترك». وأضاف معاليه: «في ظل الاختراقات الإقليمية قوة محور الرياض والقاهرة ضروري لكل العرب».

ركيزة الاستقرار

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد، أمس، أن العلاقات المصرية - السعودية تمثل ركيزة لاستقرار المنطقة العربية.

وأضاف السيسي، خلال استقباله الدكتور عصام بن سعيد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي، أن تلك العلاقات تكتسي أهمية خاصة، لا سيما في ضوء الظرف الدقيق الذي تمر به الدول العربية والتحديات المختلفة التي تواجهها، بحسب ما نقل عنه الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي.

وأفاد راضي، في بيان صحافي، أن عصام بن سعيد سلّم رسالة للرئيس المصري من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وتضمنت الرسالة تأكيد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين وحرص المملكة على تعزيز أطر التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مختلف الصعد، ومواصلة مسيرة العمل المشترك والتنسيق المكثف مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأضاف أن الرئيس المصري طلب نقل تحياته إلى العاهل السعودي، معرباً عن تطلع مصر إلى استمرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، فضلاً عن تدعيم أواصر التضامن العربي.