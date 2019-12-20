تحرير 75 مختطفَاً في صفقة تبادل مع الحوثيين

المصدر: عدن - البيان

نفّذت الحكومة اليمنية صفقة تبادل 135 أسيراً مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في محافظة تعز.

وقالت مصادر محلية في محافظة تعز لـ«البيان» إن 75 مختطفاً أغلبهم مدنيون تم تحريرهم ضمن صفقة عبر وسطاء محليين مع ميليشيا الحوثي التي قايضت المختطفين المدنيين بـ60 من مقاتليها تم أسرهم في جبهات القتال، موضحةً أن العملية تمت في منطقة الأقروض في غرب محافظة تعز.

ووفقاً لما ذكرته المصادر، فإن غالبية عظمى من الذين تم تحريرهم مدنيون مضى على اختطافهم أربعة أعوام، وإن الميليشيا رفضت الإفراج عنهم في السابق برغم الجهود التي بذلتها أسرهم، وأصرّت الميليشيا على مبادلتهم بمقاتليهم الذين تم أسرهم في جبهات القتال.

إلى ذلك، قال هادي هيج، رئيس لجنة الأسرى والمختطفين في فريق المفاوضين عن الجانب الحكومي، إن ميليشيا الحوثي تعطل ملف تبادل الأسرى والمعتقلين والمختطفين بتواطؤ من الأمم المتحدة.