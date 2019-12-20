عاطلون عن العمل يحتجون أمام مقر البرلمان في تونس

المصدر: تونس - د.ب.أ

احتج عدد من العاطلين عن العمل في تونس، أمس، أمام مقر البرلمان في تحرك لليوم الثاني على التوالي.

ووصل محتجون من مدينة القصرين جنوبي غرب العاصمة، إلى مقر البرلمان في مدينة باردو بهدف الضغط على نواب الشعب وتوفير فرص عمل ومشاريع للتنمية بجعبتهم.

ورفع المحتجون ومن بينهم حاملون لشهادات عليا شعار ارحل. ويأتي هذا التحرك الاحتجاجي بعد يوم واحد من تجمع مماثل نفذه عاطلون من نفس المدينة أمام البرلمان ومحاولتهم اقتحام المقر والتهديد بإضرام النيران في أجسادهم. واضطر مكتب مجلس البرلمان أول من أمس، إلى الاجتماع بنواب جهة القصرين والتعهد بالدفع نحو إيجاد حلول للعاطلين.