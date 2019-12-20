البطريركية الكلدانية تلغي قداس عيد الميلاد في كنائس بغداد

المصدر: كركوك - د.ب.أ

أعلنت البطريركية الكلدانية في العراق إلغاء قداس ليلة عيد الميلاد في عموم كنائس بغداد.

وقال الكاردينال لويس رفائيل ساكو، بطريرك الكلدان في العراق والعالم، في بيان صحافي: «نظراً إلى الأوضاع الحالية والأمنية الحساسة في بغداد، قررت البطريركية إلغاء مراسيم الاحتفال بقداديس ليلة عيد الميلاد يوم الثلاثاء في الكنائس التابعة لها في بغداد كافة».

وأشار إلى أنه سيُحتفل بالقداس نهار العيد يوم الأربعاء المقبل، إذ تُرفع الصلوات من أجل إيجاد حلّ مُشَرِّف للأزمة القائمة، وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي.

ودعا ساكو بالرحمة على أرواح الضحايا من المتظاهرين وقوات الأمن والشفاء العاجل للجرحى. وأكد ساكو: «علينا أن نُذكِّر الجميع بأننا سبق أن ألغينا كل مظاهر الاحتفالات كالحفلات الاجتماعية والزينات والتهاني الرسمية احتراماً لدماء الشهداء والجرحى وتضامناً مع عائلاتهم».