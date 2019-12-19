تنبيه مهم من الخارجية المصرية للمسافرين إلى السعودية

المصدر: البيان الإلكتروني

طالب مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ياسر هاشم المسافرين من مصر إلى الأراضي السعودية، بالحصول على تطعيم الالتهاب السحائي.

وأكد البيان أنه من الضروري أن يحصل على هذا التطعيم كل من البالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم على عامين، على أن يكون ذلك من خلال الحصول على شهادة تطعيم سارية قبل السفر بعشرة أيام.

وأوضح هاشم، أن هذه الخدمة متوافرة بجميع مكاتب التطعيم الدولية في مصر، التي أكدت ضرورة الالتزام بهذه التعليمات قبل السفر للأراضي السعودية، وفقاً لصحيفة الأهرام المصرية

وأهابت وزارة الخارجية المصرية بضرورة الالتزام بهذه التعليمات قبل السفر للأراضي السعودية .