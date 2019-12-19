من هو حسان دياب رئيس الحكومة اللبنانية الجديد؟

المصدر: وكالات

كلّف الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الخميس، حسان دياب برئاسة الحكومة ، فمن هو حسان دياب؟

حسان دياب أستاذ جامعي لديه تجربة سياسية قصيرة ، لا ينتمي الى أي حزب سياسي.

وخاض دياب (60 عاماً) غمار السياسة المرة الأولى في العام 2011 وزيراً للتربية .

ويأتي تكليف دياب، الأستاذ الجامعي في هندسة الاتصالات والكومبيوتر ونائب رئيس الجامعة الأميركية في بيروت.

ويتحدر دياب من بيروت وهو أب لثلاثة أولاد. ويحظى بخبرة أكاديمية طويلة، منذ التحاقه بالجامعة الأميركية في بيروت في العام 1985، مدرساً وباحثاً وصولاً إلى توليه مسؤوليات إدارية آخرها نائب رئيس الجامعة، بخلاف تجربته السياسية التي خاضها بين العامين 2011 و2014.

وتولى دياب مقعده الوزاري في حكومة الرئيس الأسبق نجيب ميقاتي.



كتاب "الانجازات"

وبينما لم يتضح موقف الشارع بعد من تسمية دياب، استعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تقارير نشرتها وسائل اعلام محلية قبل سنوات، انتقدت فيها اقدام دياب على نشر كتاب يوثّق "انجازات" حققها خلال تبوئه وزارة التربية والتعليم العالي.

وأفادت حينها أن كلفة الكتاب الأنيق المؤلف من ألف صفحة قد اقتطعت من ميزانية وزارة التربية.

ودياب الحائز على بكالوريوس (مع مرتبة شرف) في هندسة الاتصالات ودكتوراه في هندسة الكومبيوتر من بريطانيا، حيث تلقى علومه الجامعية، أستاذ محاضر في كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة في الجامعة الأميركية.

كما تولّى منصب العميد المؤسس لكلية الهندسة في جامعة ظفار في سلطنة عمان والرئيس المؤسس بين العامين 2004 و2006.

وفي سجله أكثر من 150 منشوراً في مجلات عالمية ومؤتمرات دولية، وفق سيرته الذاتية على موقعه الإلكتروني.

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