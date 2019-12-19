قتلى وجرحى في قصف جوي روسي على إدلب

المصدر: وكالات

قتل ثلاثة مدنيين وأصيب 21 آخرون جراء قصف جوي روسي على مناطق في محافظة ادلب شمال غرب سوريا اليوم الخميس .

وذكرت مصادر أن طائرات حربية روسية أطلقت صواريخ فراغية على مدن وبلدات معرة النعمان وخان السبل وتل مريخ في ريف ادلب الجنوبي الشرقي صباح اليوم .

وأكدت مقتل ثلاثة مدنيين في بلدة خان السبل وإصابة 11 اخرين ، وايضا إصابة أكثر من 10 اشخاص في سقوط براميل متفجرة على أطراف مدينة معرة النعمان .

وأضافت المصادر أن " الطيران الحربي الروسي قصف منذ ساعات الفجر بالصواريخ أطراف بلدة معرشورين بلدات وقرى دير سنبل وسرجة بزابور والناجية وفركيا و في ريفي إدلب الجنوبي والغربي ، وسط حركة نزوح آلاف المدنيين من تل المناطق الى ريف ادلب الشمالي ".