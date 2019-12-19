السعودية وكوريا الجنوبية تتفقان على تطوير 21 مجالاً

المصدر: الرياض - وكالات

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال لقائه في الرياض أمس، كانغ كيونغ واه وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية كوريا الجنوبية، العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في المنطقة والجهود المبذولة تجاهها.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تناول أعمال اللجنة السعودية الكورية، بما في ذلك المبادرات في مختلف القطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والصحة والتدريب والبنية التحتية، مع التركيز على نقل المعرفة وتطوير رأس المال البشري ومنظومة البحث والتطوير.

ووقعت المملكة مع كوريا الجنوبية على اتفاقات لتطوير 21 مجالاً من مجالات التعاون. وأوردت «واس» أن اللجنة السعودية الكورية المشتركة التي عقدت اجتماعها في الرياض أمس وافقت على تطوير21 مجالاً، أبرزها تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية، والصحة والأدوية، والتعليم والتطوير، والثقافة والسياحة، والطاقة، والإسكان والبنية التحتية، والطيران والأقمار الاصطناعية، والملكية الفكرية والإعلام.

وذكرت اللجنة في بيان رسمي أن الاجتماع شهد توقيع اتفاقية بين جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والمعهد الكوري لهندسة وتقنيات السيراميك في مجال كفاءة الطاقة.