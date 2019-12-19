السيسي وجونسون يتفقان على تقويض التدخلات الخارجية في ليبيا

المصدر: القاهرة - وكالات

شدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، على ضرورة العمل لإنهاء التدخلات الخارجية والحد من تداعياتها السلبية على القضية الليبية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، إنه تم التوافق، خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، على تكثيف الجهود المشتركة من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن، ويكافح الجماعات الإرهابية، ويستعيد مفهوم الدولة الوطنية في ليبيا.

وأضاف راضي أن السيسي توجه بالتهنئة لرئيس الوزراء البريطاني بمناسبة الانتصار الكبير لحزب المحافظين وحصوله على الأغلبية في الانتخابات العامة في بريطانيا، مؤكداً أن ذلك يعكس ثقة الناخب البريطاني برؤية وقدرة جونسون على قيادة البلاد خلال المرحلة المقبلة. ولفت إلى أن السيسي هنأ جونسون بمناسبة اقتراب حلول أعياد الميلاد، وأشاد بالتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية أخيراً بين مصر وبريطانيا، لاسيّما بعد قرار حكومة بريطانيا الأخير باستئناف رحلات الطيران البريطانية المباشرة إلى مطار شرم الشيخ.

وأعرب عن التطلع لأنْ تشهد الفترة المقبلة مزيداً من تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومواصلة تفعيل أطر التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والسياسية والأمنية والسياحية، فضلاً عن التشاور والتنسيق السياسي حول القضايا الإقليمية والدولية.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء البريطاني عن شكره وامتنانه إلى الرئيس السيسي على التهنئة، مؤكداً حرصه على تعزيز التواصل معه لاستمرار التشاور والتنسيق إزاء مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.