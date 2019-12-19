انتهاك قوانين

المصدر: أثينا - وكالات

شدّد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، على أنّ الاتفاق بين تركيا ورئيس ما يسمى حكومة الوفاق الليبية يتناقض مع القوانين الدولية، وينتهك اتفاق الصخيرات، مشيراً إلى أنّه ووفقاً لاتفاق الصخيرات بشأن ليبيا، كان يتوجب على البرلمان الليبي التصديق على الاتفاقية مع تركيا، وهذا لم يحدث، ولم يتم استشارة رئيس البرلمان وأعضائه. وأضاف دندياس: «الاتفاق بين السراج وأردوغان يضر دول المنطقة بما فيها تركيا التي قامت بعزل نفسها»، لافتاً إلى أنّ بلاده لا تعتزم التصعيد ضد تركيا التي دعاها لاحترام القوانين الدولية.

في السياق، أكدت مصادر قبرصية، أول من أمس، أن قوات بحرية فرنسية وإيطالية ستعمل على حماية سفن الشركات التابعة للدولتين والتي من المخطط أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة عمليات بحث وتنقيب عن الغاز في المياه القبرصية. وقال وزير الطاقة القبرصي جورج لاكوتريبيز، إن بلاده تعمل على ضمان ألا يتكرر ما وقع العام الماضي، عندما اعترضت القوات البحرية التركية سفينة تنقيب تابعة لشركة إيني الإيطالية، ومنعتها من العمل في أحد حقول الغاز القبرصية.