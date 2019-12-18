اتفاق في جنوب السودان على تشكيل حكومة وحدة

المصدر: جوبا ـــ أ.ف.ب

أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير التوصل إلى اتفاق مع زعيم المعارضة رياك مشار، أمس، على تشكيل حكومة وحدة بحلول مهلة فبراير النهائية، في وقت يواجه الطرفان انتقادات دولية جراء تعثر محادثات السلام.

وكان سلفاكير ومشار وقّعا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في سبتمبر 2018 في اديس ابابا، ما أدى إلى احتواء النزاع الذي خلف أكثر من 400 ألف قتيل وشرد نحو أربعة ملايين آخرين.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في 12 مايو حداً أقصى، لكنهما عجزا عن تحقيق ذلك، ليتم تمديد المهلة ستة أشهر إضافية حتى 12 نوفمبر.

وانتهت المهلة الثانية دون تشكيل حكومة الوحدة، ما دفع دول المنطقة التي ترعى عملية التهدئة إلى منحهما مئة يوم إضافية للتوصل إلى اتفاق حول الحكومة.

ويختلف الطرفان حول تعيين بعض الحدود وتجميع المقاتلين ودمجهم في جيش موحّد، تنفيذاً لبند رئيسي في اتفاق السلام.

وفي أعقاب مباحثاتهما في جوبا، أعلن سلفاكير أنّه اتفق مع مشار على عدم تجاوز المهلة الجديدة.

وصرح كير «قلنا إنه بعد مرور مئة يوم علينا تشكيل الحكومة»، في إشارة إلى التمديد الذي مُنح لهما بعدما فشلا بالالتزام بالمهلة السابقة المحددة في 12 نوفمبر.

وغرقت دولة جنوب السودان التي نالت استقلالها من السودان العام 2011، في حرب أهلية فيديسمبر 2013 اثر اتهام رئيسها وهو من قبائل الدينكا، نائبه السابق وهو من قبائل النوير، بتدبير انقلاب عليه.