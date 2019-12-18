البحرينيون يحيون يوم الشهيد و«هاشتاغ» يتصدر بآلاف التغريدات

المصدر: المنامة - إبراهيم النهام

أحيا البحرينيون، أمس، يوم الشهداء والذي يصادف السابع عشر من ديسمبر، مستذكرين مآثر وبطولات شهداء الخدمة العسكرية الذين قضوا في ساحات الشرف والعزة والميادين.

وتصدر هاشتاغ «يوم الشهيد» ترند البحرين بعشرات الآلاف من التغريدات، لوزراء، ومسؤولين، ونشطاء، وكتاب، وصحافيين، وإعلاميين، عبروا عن تمجيدهم لهذا اليوم الأغر، مؤكدين لذوي وعوائل الشهداء بأن بيوتهم وقلوبهم من قبل، مفتوحة لأجلهم.

ويمثل يوم الشهيد محطة فارقة في التاريخ الحديث للبحرين، ومنعطفاً مهماً لهذا البلد المسالم والآمن، حيث يقدم هذا اليوم دروساً مستفادة للخارج والداخل، عن الدور الذي يقدمه البحرينيون نصرة لعروبة بلادهم، ونصرة لانتمائهم العربي عبر دعم ومساندة حلحلة كافة القضايا العربية الشائكة، وفقاً لقرارات البيت العربي.

وبهذه المناسبة، أقامت العديد من الجهات الرسمية والأهلية عشرات نقاط توزيع الهدايا في المجمعات التجارية والأسواق والطرق والمنتزهات.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في بيان «إن الاحتفاء بيوم الشهيد هو عرفان من المملكة بمكانتهم، فهم ضحوا بأنفسهم، وبأرواحهم في سبيل كرامة وحرية أبناء المملكة، ودفاعاً عن الحق والعدل، وتكريماً للشهداء الخالدين، لتظل دماؤهم الزكية، مناراً للأجيال، وصفحة ناصعة في تاريخ هذا الوطن».

وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة قد أصدر مرسوماً ملكياً في أبريل من العام 2016 بإنشاء صندوق شهداء الواجب، بحيث يخضع لإشراف هيئة عليا برئاسة ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ويتبع هذا الصندوق الديوان الملكي.