سهام.. ضحية العدوان

المصدر: دبي- البيان

سهام إبراهيم (38 عاماً) من الدرباسية وعشرة من أفراد أسرتها فروا من العدوان التركي في شمال شرقي سوريا إلى العراق. رحلتهم لم تكن سهلة.

تقول سهام: لقد رأينا الكثير. كنا قلقين بشأن أطفالنا. الصواريخ كانت تحلق فوق رؤوسنا. تركنا كل أمتعتنا وراءنا بحثًا عن الأمان«.

حاولت سهام وعائلتها العبور عبر المعبر الحدودي الرسمي لكن لم يُسمح لهم بذلك. عادوا إلى قرية قريبة من الحدود للعثور على مهرب، واضطروا إلى دفع 350 دولاراً لكل فرد من أفراد الأسرة لنقلهم إلى أقرب نقطة عبور غير رسمية.

توضح: عندما عبرنا الحدود، كان الأمر صعباً للغاية. قالوا لنا إن الوصول إلى الجانب الآخر سيستغرق 15 إلى 20 دقيقة، لكننا انتهينا من المشي لمدة ثلاث ساعات. لم يستطع أبي وابن عمي الاستمرار في المشي، بالكاد صنعناه».

وتخشى سهام مما هو أسوأ: «نحن قلقون من أننا سنقضي كل حياتنا في المخيمات. نحن أيضاً خائفون من الأمراض وليس لدينا أي دخل. لقد أنفقنا بالفعل كل أموالنا».