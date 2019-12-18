رفعت الأسد بالعناية المركّزة في باريس

المصدر: باريس - أ.ف.ب

نقل رفعت الأسد عم الرئيس السوري بشار الأسد، والذي يحاكم في باريس في قضية «إثراء غير مشروع» في فرنسا، إلى المستشفى، وهو منذ الإثنين في «العناية المركزة»، وفق ما أعلن ابنه سوار الأسد. وقال سوار إن والده يعاني نزيفاً معوياً «وليس في حالة جيدة»، وأضاف «يجب أن يبقى يومين أو ثلاثة أيام في العناية المركزة».

وفي بداية محاكمته في التاسع من ديسمبر، اعتذر عن طريق محاميه، عن عدم الحضور لأسباب صحية وقدم وثائق تثبت ذلك. وقال أحد مستشاريه للمحكمة إن «أطباءه نصحوه بتجنب أي وضع يسبب توتراً». وهو متهم بـ«تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة» للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة سورية بين عامي 1984 و2016.