حكومة جديدة في الكويت برئاسة صباح الخالد

المصدر: الكويت - البيان، وكالات

أصدر أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمس، مرسوماً بتعيين الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح، وفقاً لوكالة الأنباء الكويتية كونا. ووفق المرسوم، تم تعيين أحمد منصور الأحمد الصباح نائباً لرئيس الوزراء الكويتي ووزيراً للدفاع، وأنس خالد ناصر الصالح نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية، وأحمد ناصر المحمد الصباح وزيراً للخارجية. كما سيتولى خالد ناصر عبد الله الروضان وزارة التجارة والصناعة، ومحمد ناصر عبد الله الجبري وزيراً للإعلام ووزير دولة لشؤون الشباب، وباسل حمود حمد الصباح وزيراً الصحة، وفهد محمد محسن العفاسي وزيراً للعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية، وخالد علي محمد الفاضل وزيراً للنفط والكهرباء والماء، ومريم عقيل السيد هاشم العقيل وزيراً للمالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة.

كما تضمن المرسوم تعيين رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس وزيراً للأشغال العامة، ووزير دولة لشؤون الإسكان، وسعود هلال ناشي الحربي وزيراً للتربية وللتعليم العالي، وغدير محمد محمود أسيري وزيراً للشؤون الاجتماعية، ومبارك سالم مبارك الحريص وزير دولة لشؤون الخدمات ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة، ووليد خليفة أحمد الجاسم وزير دولة لشؤون البلدية.

تسريع تنمية

وفي كلمة له، طالب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر المبارك الصباح الحكومة الجديدة بمضاعفة الجهد لتسريع عملية التنمية في البلاد، وتسخير جميع الجهود والإمكانيات للنهوض بالوطن وبمرافقه العامة وتحقيق الطموحات، وتجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام. وأكّد ضرورة التعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، داعياً إلى حل مشكلات المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية وتبسيط الإجراءات الإدارية.

تنفيذ طموحات

بدوره، تعهّد رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح بالاعتماد على مبدأ التضامن والتعاون والعمل كفريق واحد تنفيذاً لطموحات أمير البلاد، لافتاً إلى ما لمسه من حرص جميع الوزراء على العمل الجاد ومواصلة استمرار الأمن والأمان للكويت والتعاون مع مجلس الأمة ضمن الدستور والقانون. وفي 19 نوفمبر الماضي، أدى الشيخ صباح خالد الصباح اليمين الدستورية رئيساً لوزراء الكويت أمام أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وكان رئيس الحكومة الكويتية السابق الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح قد قدّم استقالته إلى أمير البلاد على خلفية استجوابات برلمانية.