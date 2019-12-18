ألمانيا تقدم دعماً مالياً لصالح مشاريع فلسطينية بقيمة 76 مليون يورو

المصدر: رام الله - د.ب.أ

قدمت ألمانيا، أمس، دعماً مالياً لصالح مشاريع فلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 76 مليون يورو. وأعلنت الحكومة الفلسطينية، في بيان، عن توقيع اتفاقيات خاصة بالدعم الألماني في مكتب رئيس وزرائها محمد أشتية.

وقال أشتية إن الدعم الألماني سيتيح تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات التعليم، والتدريب المهني، والصرف الصحي، وقطاع المياه في غزة، وللحكم المحلي. وذكر أن الاتفاقيات تشمل دعم القطاع الخاص وضمانات القروض، ولقطاع السياحة، وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة الأغذية، ولاستكمال مشروع الصرف الصحي شرق نابلس. بدوره قال ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجس: «نحن شركاء أقوياء معكم، ونحن على ثقة أننا سنطبق ما وقّعنا عليه اليوم على أرض الواقع».