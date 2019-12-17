"الشيوخ الأمريكي" يصادق على قانون "قيصر" الخاص بسوريا

المصدر: البيان الإلكتروني

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على قانون حماية المدنيين في سوريا "قيصر" والذي يفرض عقوبات مشددة على الحكومة السورية وداعميها. وحصل القرار على أغلبية ساحقة من أصوات أعضاء المجلس، حيث حصد 74 صوتاً من أصل 80. وبعد موافقة مجلسَي الكونغرس (النواب والشيوخ) على القرار سيتم إرساله خلال الأيام القليلة القادمة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه ومن ثم يصبح قانوناً نافذاً.

وكان "الجمهوريون" و"الديمقراطيون" في أمريكا قد اتفقوا في وقت سابق على إضافة مواد مشروع قانون قيصر إلى قانون ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية ما يعني إقراره تلقائياً.

وبموجب القانون ستفرض الولايات المتحدة عقوبات قاسية على الأشخاص المتورطين بارتكاب انتهاكات وجرائم ضد الشعب السوري، كما يستهدف الدول الداعمة للحكومة السورية أو الشركات والأشخاص المتعاملين معها.