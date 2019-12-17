صحيفة كويتية: سيتم سحب الجنسية من المواطن الذي ادعى اعتناقه اليهودية

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت صحيفة " القبس " الكويتية أنه سيتم سحب الجنسية من المواطن الكويتي الذي ادعى اعتنقاه الديانة الكويتية في حال ثبت هذا الأمر.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها أن وزارة الداخلية لم تتلق حتى ساعة متأخرة من مساء أمس أية شكوى رسمية بشأن اعتناق مواطن كويتى للديانة اليهودية، وذلك رداً على تقرير بثته احدى المحطات التلفزيونية، وادعت أن مواطنا كويتياً اعتنق الديانة اليهودية حسب قوله حيث ظهر في التقرير وهو يؤدي طقوساً للديانة اليهودية، ويؤكد ان الاسرائيليين ليسوا قتلة.

واشارت المصادر إلى أنه وفي حال تقدم شخص بشكوى بهذا الخصوص فسوف تتحرك الأجهزة الأمنية وفق الأطر القانونية، مشددة على أنه متى ما ثبت دخول مواطن كويتي إلى إسرائيل سيخضع للتحقيق في قضية أمن دولة.

وقالت المصادر: إنه وفي مثل هذه الحالات تتحرك الأجهزة الأمنية وفق تنسيق مع نظيرتها (الأوقاف) أو في حال تقدم مواطن بشكوى رسمية كونه متضررا من هذه التصرفات.

وأكدت أنه ذا ثبتت صحة التقرير المنشور فإن سحب الجنسية الكويتية من المواطن اليهودي سيكون إجراء عاجلا.