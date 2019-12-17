السيسي يكرم أفضل المبادرات الشبابية عالمياً في "منتدى شباب العالم"

المصدر: شرم الشيخ - أحمد يحيى

اختتم منتدى شباب العالم فعالياته مساء اليوم في شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وسط تفاعل كبير من الشباب الحاضرين الذين أثروا أيام المنتدى الثلاثة بنقاشاتهم.

وجاء الشباب من كافة شعوب العالم ليشاركوا تجاربهم مع بعضهم البعض، يجمعهم حماسة منقطعة النظير لمواجهة تحدياتهم والبحث في كيفية حلها من خلال المحاضرات وورش العمل التي نظمها المنتدى. والذي ستصدر عنه توصيات للبدء بتنفيذها. وقد كرم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من الشباب الذين كانت لهم إسهامات ومبادرات فارقة في تغيير مجتمعاتهم.

وشاركت الإمارات بوفد شبابي استعرض خطط وبرامج ومبادرات تمكين الشباب الإماراتي وتجربة الدولة في تهيئة البيئة المناسبة لشبابها، وتوفير كافة المقومات التي مكنتهم من المساهمة الفاعلة في مسيرة التقدم والتطور. وذلك ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تؤمن بضرورة الاستماع إلى الشباب والاستفادة من أفكارهم المبتكرة، لتحويلها إلى واقع ملموس يدعم جهود بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وشهدت فعاليات المنتدى انعقاد العديد من الجلسات المقسمة على 9 محاور رئيسية على مدار 3 أيام تناولت موضوعات التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين، وأثر التغيرات المناخية عل الإنسانية، والتميز المؤسسي الحكومي والتحول الرقمي، والاستعدادات للثورة الصناعية الرابعة. فضلاً عن موضوعات تتعلق بالتعليم الفني والتدريب المهني، وتطوير بيئة ريادة الاعمال، وسبل تعزيز التعاون بين دول المتوسط، والامن الغذائي في أفريقيا، وغيرها الكثير من الموضوعات التي شارك شباب العالم في مناقشتها.