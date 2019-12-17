الكويت: صدور مرسوم بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر أمیر الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح مرسوما بتشكیل الحكومة الجدیدة برئاسة سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح.
وجاء التشكیل الوزاري الجديد كما يلي:
1 - احمد منصور الاحمد الصباح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للدفاع
2 - انس خالد ناصر الصالح نائبا لرئیس مجلس الوزراء ووزیرا للداخلیة ووزیر دولة لشؤون مجلس الوزراء
3 - خالد ناصر عبدالله الروضان وزیرا للتجارة والصناعة
4 - محمد ناصر عبدالله الجبري وزیرا للاعلام ووزیر دولة لشؤون الشباب
5 - الدكتور باسل حمود حمد الصباح وزیرا للصحة
6 - المستشار الدكتور فھد محمد محسن العفاسي وزیرا للعدل ووزیرا للاوقاف والشؤون الاسلامیة
7 - الدكتور خالد علي محمد الفاضل وزیرا للنفط ووزیرا للكھرباء والماء
8 - مریم عقیل السید ھاشم العقیل وزیرا للمالیة ووزیر دولة للشؤون الاقتصادیة بالوكالة
9 - الدكتور احمد ناصر المحمد الصباح وزیرا للخارجیة
10 - الدكتورة رنا عبدالله عبدالرحمن الفارس وزیرا للاشغال العامة ووزیر دولة لشؤون الاسكان
11 - الدكتور سعود ھلال ناشي الحربي وزیرا للتربیة ووزیرا للتعلیم العالي
12 - الدكتورة غدیر محمد محمود اسیري وزیرا للشؤون الاجتماعیة
13 - مبارك سالم مبارك الحریص وزیر دولة لشؤون الخدمات ووزیر دولة لشؤون مجلس الامة
14 - ولید خلیفة احمد الجاسم وزیر دولة لشؤون البلدیة