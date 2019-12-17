البحرين: هناك «دولة» داعمة للإرهاب تحاول خلخلة استقرار الخليج

المصدر: الكويت - د.ب.أ

أكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية في مملكة البحرين الشيخ عبدالله الخليفة أن «منطقة الخليج تعصف بها الأزمات والكثير من المشكلات التي تهدد أمنها وخصوصاً بوجود دولة داعمة للإرهاب، ما يتطلب مزيداً من تضافر الجهود والتعاون من دول مجلس التعاون الخليجي مع حلف شمالي الأطلسي (ناتو)».

وشدد الخليفة، في كلمته أمس خلال حلقة نقاشية نظمها مركز حلف ناتو في الكويت بعنوان «15 عاماً على مبادرة إسطنبول للتعاون والإنجازات والتطلعات المستقبلية»، على أهمية الدور الذي تلعبه الكويت في توسيع دائرة التعاون مع ناتو ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأشاد بالإنجازات الكبيرة التي تحققت من خلال دور ناتو في العالم أو على مستوى مشاركة أعضاء مبادرة إسطنبول للتعاون وخاصة في مجال محاربة الإرهاب ومواجهة التهديدات المتزايدة للخطر الإيراني.

وأكد الخليفة حرص بلاده البحرين على التعاون مع ناتو من خلال مبادرة إسطنبول للتعاون، مشيراً إلى ضرورة التصدي للخطر الإيراني بوحدة الصف، ومستعرضاً جهود البحرين ومشاركتها الفعالة مع ناتو في مجال مكافحة الإرهاب والتعاون الأمني وتبادل المعلومات. وأثنى على الدور الكويتي في دعم جهود السلام والاستقرار.

إلى ذلك، التقى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، فى قصر بيان أمس، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (ناتو) ينس ستولتنبرج. ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.