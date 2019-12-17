الأردن يستضيف ثاني أكبر حصة لاجئين مقارنة بعدد سكانه

المصدر: جنيف، عمان - وكالات

أعلنت المفوضية العليا للاجئين أن الأردن يستضيف ثاني أكبر حصة من اللاجئين مقارنة بسكانه على مستوى العالم. ويشارك الأردن في المنتدى العالمي للاجئين الذي تستضيفه مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في جنيف بسويسرا.

وقالت المفوضية إن مشاركة الأردن في المنتدى العالمي للاجئين تقدم فرصة لتشجيع المجتمع الدولي على تقاسم العبء مع الحكومة والشعب الأردنيين، مع وجود ما يقرب من 750 ألف لاجئ من 57 جنسية مختلفة، على مدار السنوات الماضية.

وأكدت أن الأردن يعد أحد البلدان التي قادت الطريق في الترحيب باللاجئين على أراضيها وبين مواطنيها، حيث يمثل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي وفد المملكة الأردنية الهاشمية في المنتدى، وهذا يوضح التزام الأردن المستمر باستضافة ودعم اللاجئين.