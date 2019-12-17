السيسي: مواقفنا من المصالحة مع قطر معلنة ولم تتغير

المصدر: القاهرة- وكالات

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الموقف من المصالحة مع قطر لم يتغير، وأن المطالب والمواقف المعلنة كما هي، مشدداً على رفضه التدخل في شؤون بلاده.

جاء ذلك خلال تعقيب للرئيس المصري أمس، ضمن فعاليات اليوم الثالث من النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، الذي تحتضنه مدينة شرم الشيخ.

وأكد الرئيس المصري أن الصفحات الداعمة للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل لصالح مخابرات عالمية، تستخدمها لإيذاء ما تُسميها «الدول التي تخرج عن الصف».

وشدد السيسي على أنه سبق وطالب خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، قبل 5 سنوات، بوضع ضوابط لصفحات التواصل الاجتماعي، التي تنشر الإرهاب بكل طريقة كتجنيد الشباب.

وطالب كذلك بوضع قوانين وضوابط تحكم التعامل على شبكات التواصل الاجتماعي الضخمة، قائلاً: «حتى اليوم لا تزال هذه الصفحات تدعم الإرهاب دون أي ضابط».ونبه إلى أن التكنولوجيا لا بد أن تكون محكومة بضوابط تحفظ أمن البلاد وسلمها، لافتاً إلى أن مثل هذا الأمر كان يجب معالجته.