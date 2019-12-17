إفشال مخطط إرهابي في المغرب

المصدر: الرباط - أ.ف.ب

أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية في المغرب، أول من أمس، أنه أوقف في مكناس متطرفاً موالياً لتنظيم داعش كان «بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية».

وجاء في بيان للمكتب التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن التحريات الأمنية أكدت «ضلوع المشتبه فيه في ترويج للفكر المتطرف لداعش بالموازاة مع سعيه من أجل الحصول على معلومات وخبرات، خاصة تلك المتعلقة بكيفية استعمال الأسلحة والمعدات الميكانيكية والآليات».

وأوضح البيان أن الموقوف «كان بصدد التخطيط لتنفيذ عملية انتحارية بهدف إحداث خسائر جسيمة». وأشار البيان إلى أن عملية التوقيف «أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية ومخطوطات تتعلق بمواد تدخل في إعداد المتفجرات». وأعلن المكتب أن المشتبه فيه سيحال أمام العدالة فور انتهاء التحقيقات التي تجرى معه تحت إشراف النيابة العامة.