حظر تجوال في الموصل

المصدر: بغداد- دب.أ

أعلنت قيادة عمليات محافظة نينوى، أمس، فرض حظر التجول جنوب الموصل (400 كم شمال بغداد).

وقال نومان الزوبعي قائد عمليات نينوى: إن القوات الأمنية والاستخباراتية في قيادة عمليات نينوى، بدأت بتنفيذ عملية تفتيش طالت كل القرى والمناطق في ناحية حمام العليل (20 كيلو متراً) جنوب الموصل على خلفية ورود معلومات استخباراتية أفادت بتسلل عناصر من تنظيم داعش إلى داخل الناحية».

وأضاف الزوبعي أن«القوات فرضت حظراً للتجوال لحين انتهاء عملية التفتيش والتدقيق في عموم الناحية». وفي سياق آخر ذكر جاسم محمد من شرطة نينوى أن جندياً عراقياً قتل، أمس، عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليه قرب منزله في ناحية الشورى (60 كيلو متراً جنوب الموصل) ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.