نجاة رضيعة ومقتل أفراد أسرتها بهجوم في البصرة

المصدر: البصرة-د.ب.أ

أفاد شهود عيان أمس بمقتل خمسة أفراد من عائلة عراقية برصاص مسلحين، فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر في أحد أحياء مدينة البصرة(550 كيلومتراً) جنوبي بغداد.

وقال الشهود إن «رجلاً وزوجته وثلاثة من أبنائهما قتلوا ليلاً برصاص مجموعة مسلحة اقتحموا المنزل في حي المهندسين في منطقة القبلة بمحافظة البصرة، وأطلقوا الرصاص عليهم فيما نجت رضيعة بعمر ستة أشهر من الحادثة».

وذكر الشهود:«يعمل رب الأسرة سائق شاحنة، ووصفوا الجريمة بأنها» مروعة وأنها تأتي في ظل تدني الحالة الأمنية واتساع حالة انتشار الجماعات المسلحة في الشوارع وخاصة ليلاً». وبحسب الشهود، فإن القوات الأمنية تجري حالياً تحقيقاً لمعرفة دوافع هذه الحادثة.