مطالب فلسطينية بوضع عصابات المستوطنين على قوائم الإرهاب

المصدر: رام الله - د.ب.أ

طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس، بوضع عناصر ميليشيات وعصابات المستوطنين الإسرائيليين وقادتها على قوائم الإرهاب الدولية. وقالت الخارجية، في بيان، إن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى اعتداءات ميليشيات المستوطنين الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين، وتضاعف في حجم الأضرار التي أوقعتها تلك الاعتداءات بأرضهم وأملاكهم.

وأشارت إلى أن هجمات المستوطنين شملت تقطيع وحرق الأشجار والاستيلاء على الأراضي والسيطرة عليها بالقوة، وإعطاب إطارات المركبات والاعتداء على منازل سكنية وتخريب المنشآت والمعدات، وتدمير مشاريع محلية. وأشارت الوزارة إلى أنّ هذه الممارسات يرتكبها عناصر مجموعات «تدفيع الثمن» و«شبيبة التلال»، منددة بإرهاب المستوطنين الإسرائيليين بكل أشكاله.

وحملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة، المسؤولية كاملة ومباشرة عن هذا التصعيد الخطير في اعتداءات منظمات المستوطنين وميليشياتهم الإرهابية المسلحة.

واعتبرت أن السلطات الإسرائيلية توفر الحماية للمستوطنين المتورطين في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين، إذ نادراً ما يتم اعتقال المستوطنين وإن تم ذلك فسرعان ما يتم الإفراج عنهم بحجج مختلفة، أو إجراء محاكمات شكلية لهم.