إيرلندا تدعو للتصدي لخطط الاحتلال ضم غور الأردن

المصدر: رام الله- وكالات

أعربت حكومة إيرلندا عن نيتها حض دول الاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات بغية التصدي لأي تدخل إسرائيلي غير مسؤول، وغير مشروع في غور الأردن.

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيرلندي، سيمون كوفيني، أن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي أجرى مشاورات، بشأن النهج الواجب على الاتحاد ممارسته تجاه عملية السلام في الشرق الأوسط لتقديم وحماية القدرة التفاوضية، وإيجاد تسوية على أساس حل الدولتين.

وأشار إلى أنه طلب من مجلس الشؤون الخارجية إجراء دورة جديدة أكثر تفصيلاً من المشاورات، بغية محاولة حماية حل الدولتين كونه خياراً في وجه ما يعتبره كثيرون الضم الزاحف للضفة الغربية، إثر توسع رقعة الاستيطان وخطر الضم لأجزاء من الضفة، لا سيما غور الأردن.