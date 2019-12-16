9.83 ملايين عامل أجنبي في السعودية

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، أن عدد الأجانب العاملين في المملكة بلغ 9.83 ملايين عامل، مشيرة إلى انخفاض البطالة بين السعوديين إلى 12% بنهاية الربع الثالث من عام 2019. وقالت الهيئة في بيان إن «نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث من العام الحالي، أظهرت أن معدل البطالة بين الذكور بلغ 5.8% وبين الإناث 30.8%».

وأوضحت النتائج أن جملة عدد المشتغلين بالمملكة بلغ 12.93 مليون فرد. وبلغ عدد الذكور من إجمالي المشتغلين بنهاية الربع الثالث 10.6 ملايين فرد، بنسبة 82% من إجمالي المشتغلين، بينما بلغ عدد الإناث منهم 2.3 مليون بنسبة 18%.

وأوضحت الهيئة أن عدد العاملين الأجانب البالغ 9.83 ملايين عامل يمثلون 76% من إجمالي المشتغلين بالمملكة، فيما بلغ عدد المشتغلين المواطنين 3.1 ملايين فرد، وهو ما يمثل 24% من الإجمالي.