مباحثات سعودية باكستانية بشأن العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة

المصدر: الرياض - د.ب.أ

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال اجتماعه في الرياض، أول من أمس، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الجهود الإقليمية والدولية المبذولة تجاه التطورات في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان استعرض مع عمران خان «العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك».

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان وصل إلى الرياض السبت، في زيارته الرسمية الرابعة إلى المملكة خلال العام الحالي، والتي تأتي ضمن التعاون الثنائي والتواصل المنتظم بين قيادة البلدين.