إجراءات لتشكيل مجلس مفوضية الانتخابات

المصدر: بغداد - وكالات

طالب مجلس القضاء الأعلى في العراق، أمس إقليم كردستان ومجلس الدولة ورئاسات الاستئناف في المحافظات بترشيح قضاة لإجراء القرعة بينهم ليكونوا أعضاء في مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

وقال مجلس القضاء الأعلى، إنه عقد جلسة لتدارس دور مجلس القضاء الأعلى على ضوء صدور قانون مفوضية الانتخابات في العراق.

وأوضح البيان: مع صدور هذا القانون، فقد ناقش مجلس القضاء الأعلى آلية تنفيذ القانون واختيار القضاة وأعضاء مجلس الدولة في هذا المجلس، وتقرر مفاتحة مجلس القضاء في كردستان لترشيح عدد من من الإقليم لإجراء القرعة في مجلس القضاء الأعلى واختيار اثنين منهم، وحسب البيان، تمت كذلك مفاتحة مجلس الدولة لترشيح عدد من المستشارين ليتسنى لمجلس القضاء الأعلى اختيار اثنين منهم.