الرئيس الجزائري المنتخب يؤدي اليمين الدستورية نهاية الأسبوع الجاري

المصدر: الجزائر- البيان

أعلن التلفزيون الجزائري، أن الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، سيؤدي اليمين الدستورية قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وحسب ما أفاد به ذات المصدر، فإن تبون سيباشر مهامه في «قصر المرادية»، مع انطلاق الأسبوع المقبل.

وتنص المادة 89 من الدستور، على أن رئيس الجمهورية يؤدي اليمين الدستورية في الأسبوع الموالي لانتخابه. وانتخب تبون رئيساً للجمهورية بعد حصوله على ما يناهز 58 بالمائة من مجموع أصوات الجزائريين الذين عبروا عن أصواتهم في انتخابات 12 ديسمبر المنصرم.ويباشر عبد المجيد تبون، مباشرة بعد انتخابه، حسب الأطر المعمول بها، مشاورات لتعيين الحكومة، لكن الظاهر أن هذه المشاورات ستكون أكثر شمولية، لا سيما وأنه أعلن مد يده للحراك الشعبي، ومختلف الفاعلين السياسيين وممثلي المجتمع المدني، تحسبا لتعيين أعضاء حكومته، قبل الانطلاق في ورشة تعديل قوانين أبرزها تعديل الدستور.

في الأثناء، أكد المكلف بالإعلام في السلطة الوطنية للانتخابات علي ذراع، أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رفعت أمس تقريرها النهائي الخاص الانتخابات للمجلس الدستوري.