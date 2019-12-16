بن فليس ينسحب من الحياة السياسية

المصدر: الجزائر - البيان

قرر علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، وضع حد لمسيرته السياسية بعد خسارته الانتخابات الرئاسية.

وأعلن علي بن فليس البالغ من العمر 75 عاماً في حفل توديع رسمي بمقر حزبه بالجزائر العاصمة، رسمياً اعتزاله نصف قرن من الحياة السياسية والقانونية.

وأمام أعضاء حملته الانتخابية، قال بن فليس: «قررت الانسحاب من الحياة السياسية وتسليم مشعل الحزب للشباب وسأواصل العمل بقلمي وبأفكاري»، ودعا مناضلي حزبه مواصلة «النضال خدمة للجزائر والجزائريين».

وجاء اعتزال المعارض الجزائري البارز ورئيس الوزراء الأسبق بعد خسارته للمرة الثالثة في انتخابات الرئاسة، التي حل بها ثالثاً بنسبة 10.55 % بـ896 ألفاً و934 صوتاً.