الجامعة العربية قلقة من اشتباكات لبنان

المصدر: القاهرة - وام

أعربت جامعة الدول العربية عن قلقها إزاء أنباء الاشتباكات المتزايدة التي وقعت في لبنان مؤخراً، خصوصاً الصدامات التي حدثت أمس بين المتظاهرين وقوى الأمن، وكذلك الاعتداءات التي وقعت على المتظاهرين وقوى الأمن في بيروت.

وأهابت الجامعة العربية في بيان بالأطراف اللبنانية وقوى الأمن والجيش اللبناني كافة بضرورة الالتزام بضبط النفس والابتعاد عن أية مظاهر للعنف حفاظاً على الاستقرار والسلم الأهلي اللبناني، والحيلولة دون الانزلاق نحو ما يهدد المصلحة الوطنية العليا، خصوصاً في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان.

وأشار البيان إلى أن الإسراع في تشكيل الحكومة من شأنه الإسهام في تخفيف حدة التوتر الذي يشهده لبنان، والبدء في اتخاذ الإجراءات التي تفتح الطريق أمام التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعاني منها البلاد.