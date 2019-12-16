«ويكيليكس»: محققو «كيماوي» دوما لم يزوروا المدينة

المصدر: موسكو - وكالات

نشر موقع «ويكيليكس» وثيقة ترجّح أن معدّي التقرير عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، التابعين لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، لم يباشروا عملهم في سوريا، ولم يزوروا مدينة دوما.

وأوضح «ويكيليكس» أن مذكرة أحد أعضاء بعثة المنظمة إلى سوريا، التي تم إرسالها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 14 مارس، تحدثت عن قلق مراقبين المنظمة من التقرير، الذي لا يعكس مواقفهم، بعدما زاروا دوما، مشيرين إلى أن التقرير أعده فريق آخر، وأن عنصراً واحداً فقط من الفريق الآخر كان في دوما، وأن الآخرين كانوا يشتغلون من دولة أخرى.