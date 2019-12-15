تركيا تريد المزيد من الأموال الأوروبية بحجة الإنفاق على اللاجئين

المصدر: إسطنبول - وكالات

قال المسؤول المعني بشؤون الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية التركية إن الاتحاد الأوروبي يجب أن ينفق أكثر من ستة مليارات يورو (6.6 مليارات دولار) مخصصة للإنفاق على اللاجئين السوريين في تركيا.

ويدعم التمويل الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي المهاجرين السوريين في تركيا الذين يبلغ عددهم 3.5 ملايين مهاجر تركوا بلادهم خلال الحرب الأهلية. وفي مقابل الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على منع المزيد من الهجرة إلى أوروبا.

وسبق أن هددت تركيا، علناً، الاتحاد الأوروبي بفتح الباب أمام المهاجرين في حال لم يدفعوا المال أو لم يدعموا الخطط التركية في احتلال شمال سوريا وتغيير التركيبة السكانية بحجة إعادة اللاجئين السوريين.