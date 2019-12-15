أمريكا تحذّر إيران من دعم «أطراف ثالثة» في العراق

المصدر: واشنطن، بغداد - وكالات

حذّر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران من ردّ «حاسم» إذا تعرضت مصالح الولايات المتحدة للأذى في العراق بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية على قواعد عسكرية.

وقال بومبيو في بيان: «يتعيّن علينا اغتنام هذه الفرصة لتذكير قادة إيران بأنّ أيّ هجمات من جانبهم أو من ينوب عنهم من أي هوية، تلحق أضراراً بالأمريكيين أو بحلفائنا أو بمصالحنا فسيتمّ الردّ عليها بشكل حاسم». وأضاف: «يجب أن تحترم إيران سيادة جيرانها وأن تكف فوراً عن دعم الأطراف الثالثة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة».

ويأتي هذا التحذير بعدما استهدفت عشر هجمات صاروخية منذ 28 أكتوبر قواعد عسكرية تؤوي جنوداً أمريكيين أو بعثات دبلوماسية أمريكية في العراق، بما في ذلك سفارة الولايات المتحدة في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في العاصمة بغداد. وأُطلق صاروخان ليل الأربعاء الخميس على مجمع يضم جنوداً أمريكيين بالقرب من مطار بغداد الدولي. وفي إحدى الهجمات أصيب ستة جنود عراقيين بجروح فجر الاثنين.

أسلحة إيرانية

أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية صحة الفيديو الذي يوثق دخول آليات عسكرية من إيران إلى العراق عبر معبر زرباطية. وتظهر اللقطات شاحنات ضخمة وهي تنقل على متنها مدرعات ومركبات عسكرية خلال ليل 12 من الشهر الجاري، حسب ما يقول أحد الأشخاص في الفيديو. وأكد ضابط في الداخلية العراقية، صحة الفيديو، وقال إنه «التقط في معبر زرباطية الحدودي مع إيران».