القوات العراقية تصد هجوماً لداعش جنوب الموصل

المصدر: الموصل - د.ب.أ

أعلن مصدر عراقي في قيادة عمليات نينوى مقتل داعشيين اثنين واعتقال ثالث في هجوم شنّه عناصر تنظيم داعش الإرهابي قرب الحقول النفطية جنوب الموصل.

وقال العميد محمد الجبوري إن «القوات الأمنية صدّت هجوماً شنّه عناصر تنظيم داعش قرب الحقول النفطية في ناحية القيارة، وتمكنت من قتل اثنين من عناصر التنظيم، واعتقال ثالث، فيما لاذ البقية بالفرار إلى جهة مجهولة».

وفي سياق آخر، قال الجبوري إن «عصابات داعش اقتحمت منزل ضابط في الجيش العراقي في بلدة بادوش، وقتلت زوجته ووالدته قبل أن تلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة». وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الأمنية العراقية والمدنيين.