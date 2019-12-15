الجامعة العربية: تجديد التفويض لـ«الأونروا» انتصار للفلسطينيين

المصدر: القاهرة - وكالات

رحّبت جامعة الدول العربية بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على قرار تمديد ولاية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «الأونروا» ثلاث سنوات، واعتبرته انتصاراً للقانون الدولي، ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة، سعيد أبو علي، أن هذا التصويت لمصلحة القرار بالأغلبية الساحقة يؤكد قوة الدعم السياسي الذي تحظى به وكالة «الأونرو»، وفق التفويض الممنوح لها بالقرار (302)، إلى حين إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين طبقاً للقرار (194).

وشدد على أن هذا الفوز الساحق، الذي منح تفويض الوكالة حتى 30 يونيو 2023، بأغلبية 169 صوتاً، وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل، هو دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني، وحقوقه التاريخية، وقضيته العادلة.

كما أعرب عن تقديره للدول التي صوّتت لمصلحة هذا القرار التاريخي، إضافة إلى عدد من القرارات التي تتعلق بـ«الأونروا»، وباللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي بمضاعفة الجهود والعمل على تنفيذ قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية.