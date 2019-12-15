حمّى الضنك

المصدر: صنعاء- د.ب.أ

ناشد مسعد الصلاحي مدير عام مديرية ناطع في محافظة البيضاء وسط اليمن، أمس، المنظمات الأممية التدخل لإنقاذ منطقته من تفشي وباء حمى الضنك. وقال الصلاحي: إن المديرية تشهد تفشياً لوباء حمى الضنك، الذي أدى إلى وفاة شخصين مع رصد نحو 60 حالة إصابة بالوباء، منذ قرابة ثلاثة أسابيع.

وأشار إلى أن «الوباء مستمر في الانتشار، وسط ضعف شديد في القطاع الصحي، الذي تضرر جراء الظروف الصعبة التي تعيشها اليمن».

وناشد الصلاحي مختلف المنظمات الأممية والدولية العاملة في اليمن، بما فيها منظمتا الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والصحة العالمية، التدخل العاجل من أجل الإسراع في الحد من انتشار الوباء، الذي قد يودي بحياة آخرين إذا لم يحصل تدخل عاجل.