الجيش الجزائري يوقف عشرة أشخاص من بينهم تجار مخدرات

المصدر: الجزائر ـ وكالات

أوقف الجيش الجزائري أول من أمس بجنوب البلاد، عشرة أشخاص من بينهم تجار مخدرات وبحوزتهم مبلغ مالي.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش، يوم 13 ديسمبر 2019، في عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار (الناحية العسكرية السادسة) ثلاثة أشخاص فيما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك الجزائرية بتندوف (الناحية العسكرية الثالثة) تاجري مخدرات بحوزتهما مبلغ مالي أيضاً.

في سياق متصل، «أوقف عناصر الدرك الوطني وحرس الحدود، بتبسة (الناحية العسكرية الخامسة) أربعة تجار مخدرات وحجزوا 11120 قرصاً مهلوساً، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني، بغليزان (الناحية العسكرية الثانية) شخصاً بحوزته سلاح ناري وذخيرة».