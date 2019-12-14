شاهد.. السيسي يكرّم طفلاً مريضاً بالسرطان بطريقة خاصة

المصدر: شرم الشيخ - أحمد يحيى

استعرض الطفل زين يوسف (12عاما) في منتدى شباب العالم رحلته مع التعافى مع مرض السرطان.

وأكد زين تحويل كل شيء سلبي إلى كل ما هو إيجابي بمعاونة الله ودعم أسرته، بحسب "الاهرام" المصرية

وعقب الانتهاء من كلمته، طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي مصافحته، قائلا: "أريد أن أصافحك"، ثم توجه الرئيس للطفل زين، على المسرح ثم صافحه.

وقدم المشاركون في منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة بشرم الشيخ التحية إلى رضوى موسي والدة الطفل زين يوسف مقاوم مرض السرطان.