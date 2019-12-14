مقتل مغربي هدد شرطيين بسكين في باريس

المصدر: باريس ـ رويترز

أعلنت مصادر في الشرطة الفرنسية أن أفرادها قتلوا رجلاً بالرصاص بعد أن هددهم بسكين في حي لا ديفينس التجاري بباريس أمس.

وكان رجل أمن قد حذر الشرطة من وجود رجل يحمل سكيناً في ساحة لا ديفينس.

وأضافت المصادر أن المشتبه به اندفع صوب دورية تتألف من ثلاثة أفراد توجهوا لتبين الموقف وهو يشهر السكين ويصرخ «سأقتلكم».

وانطلقت سبع رصاصات استقرت اثنتان منهما في صدر الرجل وفخذه.

وقال مصدر في الشرطة إن الرجل، وهو مغربي يبلغ من العمر 42 عاماً، فر من مستشفى للأمراض النفسية في يونيو الماضي. ولم تتوفر أي تفاصيل أخرى.

وفي أكتوبر الماضي قتل عامل أخصائي في تكنولوجيا المعلومات أربعة من زملائه في مقر للشرطة في باريس قبل أن يرديه ضابط شرطة قتيلاً بالرصاص في هجوم يحقق فيه الادعاء المختص بقضايا مكافحة الإرهاب في فرنسا.