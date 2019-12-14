حل «المؤتمر الوطني» والنقابات المهنية بالسودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أصدرت لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان، أمس، قراراً بحل حزب المؤتمر الوطني، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر البشير.

وكان مجلسا السيادة والوزراء أجازا في اجتماعهما الطارئ مشروعات القوانين الجديدة المقدمة من وزير العدل بحل حزب الرئيس المخلوع المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته. وقالت المصادر إن قانون إزالة التمكين ينص على حل المؤتمر الوطني ومصادرة ممتلكاته.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس السيادة والوزراء أجازوا في الجلسة الأولى إلغاء قانون النظام العام وبرنامج الحكومة للفترة الانتقالية.

وأضافت المصادر أن الجلسة الثانية ناقشت إزالة التمكين لنظام الإخوان في جلستين منفصلتين، استمرت لأكثر من 8 ساعات، قبل مغادرة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى واشنطن.