آبي أحمد يثمّن الدعم الإماراتي السعودي لإثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - وكالات

ثمّن رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، الدعم الذي قدمته دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لإثيوبيا ضمن حزمة المساعدات لدعم الاستقرار في إثيوبيا وشرقي إفريقيا.

وكتب آبي أحمد، ضمن سلسلة تغريدات على تويتر: «بالغ التقدير لدعم الإمارات والسعودية».

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي: إن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة للحصول على مزيد من الدعم من أجل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، لافتاً إلى أن شركاء التنمية تعهدوا بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار.

وتابع: إن الدعم يركز على ثلاثة محاور، مضيفاً: إن الدعم المقدر من شركاء التنمية لا يتضمن تعهد صندوق النقد الدولي البالغ أيضاً 2.9 مليار دولار.

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