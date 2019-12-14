إسرائيل تمنع المسيحيين في غزة من زيارة الأماكن المقدسة

المصدر: القدس المحتلة - د.ب.أ

قررت إسرائيل منع المسيحيين في قطاع غزة من زيارة مدينتي بيت لحم والقدس للاحتفال بعيد الميلاد هذا العام.

وأعلن مكتب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية أنه لن يُسمح للمسيحيين من سكان قطاع غزة بزيارة الأماكن المقدسة في بيت لحم والقدس خلال فترة أعياد الميلاد المجيدة الوشيكة، بحسب هيئة البث الإسرائيلي (مكان).

وأضاف أنه تم اتخاذ هذا القرار بسبب معارضة جهاز الأمن العام للقيام بهذه الزيارات.

يشار إلى أنه يوجد في قطاع غزة حالياً نحو 1200 مسيحي، أغلبهم من الأرثوذكس، مقابل 1313 سجلهم وفد من الفاتيكان وصل إلى القطاع عام 2014. بحسب إحصائية رسمية.