الأمم المتحدة: 25 مليون دولار لتلبية احتياجات 3 ملايين نسمة في سوريا

المصدر: نيويورك - وام

أكدت الأمم المتحدة الحاجة لنحو 25 مليون دولار إضافية لتلبية احتياجات أكثر من 3 ملايين نسمة في جميع أنحاء سوريا خلال فصل الشتاء.

وقال فرحان حق، نائب الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في تصريحات له أمس ، إن الأمطار الغزيرة في شمال غرب وشمال شرق سوريا تسببت بحدوث فيضانات، فيما تهدمت مئات الخيام في المواقع والمخيمات التي يقيم بها النازحون، وتأثر من بينها 16 مخيماً على الأقل في محافظة إدلب، ومخيم الهول في محافظة الحسكة.

وأوضح أن الملايين من النساء والأطفال والرجال يعيشون دون كهرباء، في حين تقيم عشرات الآلاف من الأسر في أماكن غير ملائمة أو مآوٍ مؤقتة، بما فيها مخيمات النازحين.