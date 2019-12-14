بومبيو يتدخل للإفراج عن حوالي 115 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للبنان

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

تدخل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شخصياً أول من أمس من أجل الإفراج عن حوالي 115 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية للبنان التي تم تعليقها لمدة شهر، وفقاً لأربعة أشخاص مطلعين على هذا الشأن.

وأوردت وكالة أنباء بلومبرغ الأمريكية أن التأجيل فرضته بوني جليك، نائب مدير بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وذلك بعد مداولات مع نائب مستشار الأمن القومي فيكتوريا كوتس وأعضاء متشددين بالكونغرس، وفقاً للأشخاص المطلعين.

وأضاف المطلعون أن بومبيو اتصل بجليك وطلب منها الإفراج عن الأموال.

يشار إلى أن المساعدات الاقتصادية للبنان منفصلة عن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 105 ملايين دولار تم تجميدها أيضاً دون تفسير خلال الأسابيع الأخيرة قبل أن يجري الإفراج عنها في الآونة الأخيرة.