الأمم المتحدة تؤكد استمرار دعم لبنان

المصدر: بيروت - د.ب.أ

أطلع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش الرئيس اللبناني ميشال عون في بيروت، أمس، على تأكيد مجموعة الدعم الدولية، خلال اجتماعها يوم الأربعاء الماضي في باريس، على استمرار تقديم الدعم للبنان.

وعرض كوبيتش على عون النقاط التي أثيرت خلال المناقشات وما توصل إليه المجتمعون من تأكيد على استمرار تقديم الدعم للبنان لاسيما في الظروف الراهنة التي يمر بها، والملاحظات التي أبداها عدد من الدول المشاركة في الاجتماع بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية.

وكان اجتماع عقد يوم الأربعاء الماضي لمجموعة الدعم الدولية لدعم لبنان في باريس، ترأسه كوبيتش مع الجانب الفرنسي، بحث الأوضاع الاقتصادية المقلقة في لبنان.

يشار إلى أن الوضع الاقتصادي في لبنان دقيق جداً، حيث وصلت قيمة العجز في الموازنة العامة في عام 2018 إلى 25ر6 مليارات دولار (1ر11 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، ويؤمل تخفيضه وفق موازنة عام 2019 إلى حوالي 5ر4 مليارات دولار (6ر7 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)،

ومما زاد الوضع تفاقماً الاحتجاجات التي يشهدها لبنان منذ 17 أكتوبر الماضي للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاماً ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين. ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.